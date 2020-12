‘Ernstige allergische reactie bij zorgmedewerker VS na vaccin’

In de Amerikaanse staat Alaska heeft een zorgmedewerker een ernstige allergische reactie gekregen nadat degene het coronavaccin van Pfizer kreeg toegediend. Volgens The New York Times, dat zich baseert op drie anonieme bronnen, had de zorgmedewerker geen voorgeschiedenis van allergische reacties op geneesmiddelen. Wel is onduidelijk of hij of zij andere allergieën had.