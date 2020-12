Van Nieuwenhuizen dringt opnieuw aan op tegengaan drukte Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft er woensdag opnieuw bij Schiphol en KLM op aangedrongen de reizigersstromen op de luchthaven goed te regelen om drukte te vermijden. De afgelopen dagen had zij daar al contact over gehad naar aanleiding van beelden waarop lange rijen mensen te zien waren. In verband met het coronavirus moeten mensen drukte vermijden, ook al dragen ze een mondkapje.