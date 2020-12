Jongeren Urk krijgen taakstraf en moeten schade vergoeden

Twee jongeren uit Urk krijgen taakstraffen van 32 en 120 uur voor hun betrokkenheid bij ongeregeldheden rondom het gemeentehuis in Urk in februari. Ook moeten ze beiden 500 euro aan schadevergoeding betalen, meldt het Openbaar Ministerie na een OM-hoorzitting in Utrecht, waar de jongeren zich moesten verantwoorden.