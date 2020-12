Extinction Rebellion kondigt voor vrijdag blokkades Schiphol aan

Actievoerders van Extinction Rebellion willen komende vrijdag vanaf 10.00 uur de toegang tot de terminals op Schiphol blokkeren. De actiegroep is het niet eens met de voorkeursbehandeling die Schiphol in de coronacrisis zou krijgen. Verder stelt Extinction Rebellion dat de algehele luchtvaart op een aantal punten een uitzonderingspositie heeft en dat dit onterecht is.