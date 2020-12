Gouden Boek voor jarige Adriaan van Dis

Ik kom terug van schrijver Adriaan van Dis is woensdag bekroond met het Gouden Boek. Sinds de roman eind 2014 verscheen zijn er ruim 200.000 exemplaren van verkocht, meldt boekenkoepel CPNB. Van Dis kreeg het nieuws te horen op zijn 74ste verjaardag. Hij werd erdoor verrast in het Radio1-programma Nieuws en Co. In het televisieprogramma Op1 krijgt hij woensdagavond de oorkonde uitgereikt.