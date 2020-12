Deel Kamer vindt schadevergoeding slachtoffers jeugdzorg te laag

De financiële tegemoetkoming van 5000 euro voor slachtoffers van misstanden in de jeugdzorg is te laag, vindt een deel van de Tweede Kamer. Tijdens een debat over het rapport van de commissie-De Winter is de oppositie kritisch over de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding en het gebrek aan gradaties voor de diverse groep slachtoffers.