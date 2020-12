Supermarkten regio Rijnmond mogen in de nacht voorraden aanvullen

De DCMR Milieudienst Rijnmond gaat vanaf donderdag tot eind dit jaar niet actief handhaven op de geluidsnormen in de nacht bij supermarkten. Zo kunnen supermarkten ook in de nachtperiode hun voorraden aanvullen, zodat die tijdens de drukke kerstperiode minder snel leeg raken. Het besluit geldt voor de vijftien gemeenten in de regio Rijnmond waar DCMR actief is.