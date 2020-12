Suriname verscherpt maatregelen na stijging coronabesmettingen

In Suriname zijn de coronamaatregelen woensdag opnieuw verzwaard. Dit is nodig om het snel stijgende aantal besmettingen de kop in te drukken, aldus de regering. Maandag besloot de regering al om de avondklok en het samenscholingsverbod aan te scherpen. Dinsdag waren er 26 nieuwe gevallen, terwijl er in het afgelopen weekend 25 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.