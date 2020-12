De Nederlandse winkelstraten waren maandag ongeveer twee keer zo druk als de week ervoor. Door het uitgelekte nieuws dat Nederland in een lockdown ging, togen nog veel mensen naar de winkel om bijvoorbeeld kerstcadeautjes aan te schaffen of snel nog even naar de kapper te gaan. De dag was daarmee de drukste maandag van het jaar, meldt retailadviesbureau RMC. Dat meet de drukte door de wifi-signalen van passerende mobiele telefoons te tellen.