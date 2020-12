Merkel wijst extra belasting vermogenden om coronacrisis af

Bondskanselier Merkel vindt dat er geen extra belastingen mogen komen voor vermogenden om de coronauitgaven te helpen betalen. „We willen geen extra heffingen op eigendom, maar het belangrijkste is dat we (economische) groei creëren”, zei Merkel woensdag. Volgens haar genereert groei extra inkomsten en dat is de kernstrategie van de regering. Ze zei ook dat die niet op sociale uitkeringen gaat bezuinigen.