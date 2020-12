In hoger beroep 10 jaar cel en tbs voor doden studente in Utrecht

De 26-jarige Lorenzo S, die wordt verdacht van het doden van zijn 23-jarige vriendin Dunja Lahnachi (23) in Utrecht, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. De straf die het gerechtshof in Arnhem aan S. oplegt is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.