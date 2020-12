Wit-Russische oppositie neemt Sacharovprijs in ontvangst

Negen leden van de Wit-Russische oppositie, onder wie aanvoerster Svetlana Tichanovskaja, hebben de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement in ontvangst genomen in Brussel. Ze droegen de vlag van hun land bij zich en werden luid toegeklapt door de wegens coronamaatregelen kleine groep Europarlementariërs die op de plenaire zitting aanwezig was.