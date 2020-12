‘Luchtverontreiniging droeg bij aan overlijden Brits meisje’

In een onderzoek naar de doodsoorzaak van een jonge astmapatiënte in Londen is voor het eerst officieel vastgesteld dat luchtverontreiniging heeft bijgedragen aan het overlijden van het kind. Britse juristen noemen het een juridische mijlpaal omdat luchtverontreiniging nog niet eerder als officiële doodsoorzaak is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk.