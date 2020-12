’S-GRAVENZANDE (ANP) - De politie heeft meerdere schoten gelost op een auto die dinsdagavond rond 23.00 uur op agenten inreed in ’s-Gravenzande (Westland). Dat gebeurde nadat de bestuurder, een 23-jarige man uit dezelfde plaats, een stopteken had gekregen. Vermoed werd dat hij betrokken was bij een auto-inbraak kort daarvoor.