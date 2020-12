Ollongren: regels over contact ambtenaren en Kamer minder streng

Het kabinet past de spelregels over contact tussen ambtenaren van ministeries en Kamerleden aan om meer duidelijkheid te geven over deze relatie. De regels moeten wat minder streng overkomen, vindt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Per ministerie wordt bijvoorbeeld één ‘parlementair contactpersoon’ aangewezen. De Kamer kan daar aankloppen met informatieverzoeken.