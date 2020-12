Demonstranten liggen in slaapzak op straat om daklozen te steunen

Het plein voor de Stopera in Amsterdam ligt woensdagmiddag vol met tientallen demonstranten in slaapzakken. Ze vragen aandacht voor dak- en thuislozen, voor wie volgens de demonstranten niet genoeg opvang is in de hoofdstad. BIJ1 organiseert de protestactie, samen met onder meer Extinction Rebellion Amsterdam en diverse dak- en thuislozenorganisaties.