Justitie Peru vervolgt Joran van der Sloot wegens drugssmokkel

De Nederlander Joran van der Sloot wordt in Peru nu ook vervolgd voor drugssmokkel. Hij zit daar al wegens moord een gevangenisstraf uit van 28 jaar. Justitie eist formeel dat hij in ieder geval anderhalf jaar in hechtenis blijft zitten omdat hij betrokken zou zijn bij het binnensmokkelen van bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana in de gevangenis.