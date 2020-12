Tweede Kamer wil dat ook grote winkelketens dicht blijven

De Tweede Kamer wil dat ook grote winkelketens als Action en Wibra dichtgaan. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen is veel onduidelijkheid over welke winkels open morgen blijven. Action en Wibra kondigden aan dat ze open zullen blijven om producten te verkopen die volgens de maatregelen essentieel zijn, zoals eten en schoonmaakmiddelen. VVD-Kamerlid Aukje de Vries roept ondernemers op „niet de randen van de regelgeving op te zoeken”. De linkse oppositie wil dat het kabinet ingrijpt en winkels dwingt zich aan de regels te houden en ook coalitiegenoot D66 is kritisch.