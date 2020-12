Optimisme op beurzen over brexitdeal en economie

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag duidelijke winsten zien. De hoop op een mogelijke brexitdeal en een verbetering van de economische bedrijvigheid in de eurozone zorgden voor optimisme bij beleggers. Op het Damrak moest Galapagos het ontgelden door tegenvallend nieuws over een geneesmiddel van het biotechnologiebedrijf in de Verenigde Staten. Altice Europe schoot juist omhoog, dankzij een verhoging van het overnamebod op het kabel- en telecomconcern.