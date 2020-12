Spaarne Gasthuis: reguliere zorg verder afschalen rond de kerst

In de komende weken zal het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen verder stijgen, en daarom vreest het Spaarne Gasthuis dat het rond de kerstdagen de zorg voor patiënten met andere aandoeningen moet terugschroeven. „Deze week lukt het allemaal nog redelijk, maar rond de kerst verwacht ik dat we verder moeten afschalen”, stelt directeur Ivo van Schaik op de site van zijn ziekenhuisgroep, die vestigingen heeft in Haarlem en Hoofddorp.