Economische bedrijvigheid Frankrijk toont verbetering

De economische bedrijvigheid in Frankrijk trekt in december flink aan, geholpen door de gedeeltelijke versoepeling van de strikte lockdownmaatregelen in het land. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers. Vooral voor de Franse dienstensector, met bijvoorbeeld detailhandel, horeca en toerisme, was verbetering te zien.