Economische bedrijvigheid eurozone trekt aan

De economische bedrijvigheid in de eurozone laat deze maand verbetering zien, al is nog steeds sprake van lichte krimp vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst is flink gestegen door het nieuws over de coronavaccins, zei Markit verder.