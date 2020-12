Australië beschuldigt Facebook van misleiden gebruikers

De markttoezichthouder in Australië heeft een rechtszaak aangespannen tegen Facebook. Dat zou zijn gebruikers hebben misleid met de gratis beveiligingsapp Onavo. De app zorgde voor beveiligde verbindingen (vpn), zodat gegevens van gebruikers „privé, beschermd en geheim” zouden blijven, maar in werkelijkheid verzamelde Onavo zelf allemaal gegevens waar Facebook geld aan kon verdienen, zegt de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).