Grote drugsvangst in lege boot op Marshalleilanden

Op de kust van een van de Marshalleilanden in de Stille Oceaan is een onbemand bootje aangetroffen met bijna 650 kilo cocaïne aan boord. Het is voor de politie van de eilanden de grootste drugsvangst ooit. Aanklager Richard Hickson zei te vermoeden dat het bootje een of twee jaar op zee heeft gedobberd en afkomstig is van de kust van Latijns-Amerika, grofweg 12.000 kilometer verderop.