Galapagos keldert, Altice straalt op groen Damrak

Het aandeel Galapagos ging woensdag hard onderuit op het Damrak, na tegenvallend nieuws over een geneesmiddel van het biotechnologiebedrijf in de Verenigde Staten. Altice Europe werd daarentegen flink hoger gezet dankzij een verhoging van het overnamebod op het kabel- en telecomconcern. De Europese beurzen stonden in het groen. Het optimisme over een mogelijke brexitdeal en de hoop op een spoedig akkoord over extra coronasteun in de Verenigde Staten gaven beleggers moed.