Oprichter Altice verhoogt bod op bedrijf, rechtszaken van de baan

Oprichter Patrick Drahi van Altice Europe heeft zijn bod op de uitstaande aandelen van het kabel- en telecomconcern aanzienlijk verhoogd. Drahi’s investeringsvehikel Next Private biedt nu 5,35 euro per aandeel waar dat eerder nog 4,11 euro per aandeel was. Hij heeft gelijk een flink aantal opstandige aandeelhouders achter zijn bod gekregen waarmee aangespannen zaken bij de Ondernemingskamer van de baan zijn.