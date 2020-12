Juristen: Van Nieuwenhuizen negeert stikstofuitspraak

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur handelt in strijd met de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid. Dat zeggen juristen tegen EenVandaag. Bij het aanleggen van wegen blijft Van Nieuwenhuizen rekenen met een methode die de stikstof van wegverkeer slechts tot een afstand van 5 kilometer in kaart brengt.