Nikkei licht hoger na daling Japanse export

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een spoedig akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie. Een onverwachte daling van de Japanse export hield de koerswinsten echter beperkt. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.