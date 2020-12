Nieuw-Zeeland: kwart miljoen mensen in instellingen mishandeld

Meer dan een kwart miljoen kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen zijn in de afgelopen decennia mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de Nieuw-Zeelandse overheid of kerkelijke zorginstellingen, schat een onderzoekscommissie in een rapport dat woensdag naar buiten is gekomen. De 256.000 vermeende slachtoffers zijn zo’n 40 procent van het totale aantal Nieuw-Zeelanders dat tussen 1950 en 2019 in een zorginstelling verbleef.