Verdachten terreuraanslagen in 2015 in Parijs horen hun vonnissen

De Franse rechter velt woensdag een oordeel over veertien mensen die ervan worden beschuldigd verantwoordelijk te zijn geweest voor de aanslagen in Parijs in 2015. Het gaat om de terreurdaden op de redactie van het blad Charlie Hebdo en op een koosjere supermarkt. Drie hoofdverdachten zijn nog steeds voortvluchtig. Er vielen in januari 2015 zeventien doden, onder wie twaalf op de redactie.