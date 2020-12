Eigenaren SolarWinds verkochten aandelen vlak voor nieuws hack

Twee investeringsbedrijven die samen 70 procent bezaten van SolarWinds, het Amerikaanse softwarebedrijf waarvan de software door vermoedelijk Russische hackers is gecompromitteerd, verkochten enkele dagen voor de bekendmaking van de hack 280 miljoen dollar aan aandelen van de softwareontwikkelaar, meldt The Washington Post. Via de software van SolarWinds wisten de hackers een langdurige en massale cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven uit te voeren. De timing van de verkoop roept vragen op over eventuele handel met voorkennis.