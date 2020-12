‘Minder belasting voor de rijken helpt lagere inkomens niet’

Belastingverlaging voor de hoogste inkomens veroorzaakt meer ongelijkheid en draagt niet bij aan de welvaart van lagere inkomens en middeninkomens, stellen onderzoekers in een studie naar de rijkste landen in de wereld. Die kan worden gezien als een streep door de zogeheten ‘trickle-down economics’, de theorie achter het economisch beleid van onder anderen de Amerikaanse presidenten Ronald Reagan en Donald Trump. Volgens die theorie komt geld dat de rijken niet aan belasting hoeven te betalen via bestedingen uiteindelijk bij de lagere inkomens terecht.