Bedrijf Trump moet financiële documenten aan aanklager geven

Het bedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump moet de hoofdaanklager van de staat New York inzage geven in financiële documenten, heeft het hooggerechtshof van de staat New York maandag geoordeeld. De aanklager doet onderzoek naar de taxaties van eigendommen van de Trump Organization. Die slaagde er niet in om te argumenteren dat de documenten vertrouwelijk zijn omdat ze onderdeel waren van de correspondentie tussen een ingenieur en een voormalige advocaat van het bedrijf.