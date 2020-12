Jongen (17) vast voor oproepen tot ongeregeldheden Walcheren

De politie in Zeeland heeft een jongen van 17 jaar aangehouden die via sociale media zou hebben opgeroepen tot ongeregeldheden op Walcheren. Maandagavond was het onrustig in Vlissingen en werd onder meer zwaar vuurwerk naar het stadhuis gegooid. Onderzocht wordt of de jongen uit de gemeente Reimerswaal ook heeft opgeroepen tot deze ongeregeldheden in Vlissingen. In twee panden in de gemeente heeft de politie 22 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen.