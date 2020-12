Rutte: pas versoepeling als effect feestdagen duidelijk is

Het kabinet wil kunnen zien welk effect de feestdagen hebben gehad op het aantal coronabesmettingen en op de ziekenhuisbezetting, voordat nagedacht wordt over versoepeling van de strenge maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Daarom is het volgende meetmoment pas over vier weken, zegt minister-president Mark Rutte tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer.