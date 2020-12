Nader onderzoek naar Nederlands-Deense ‘energiehub’ in Noordzee

Nederland en Denemarken gaan nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van een ‘energiehub’ in de Noordzee. Dat is een klein kunstmatig eiland of een platform waar de aansluitingen van windparken samen komen. De energie kan daarna via één kabel naar het vasteland worden vervoerd. Ook zou een waterstoffabriek op de energiehub komen te staan waarna de waterstof daarvandaan kan worden vervoerd.