Ds. M. van Reenen geeft brandend actuele duiding van de huidige tijd

„Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatverandering, digitalisering, epidemieën… Komt het einde dichterbij? En wat hebben we dan te verwachten? Een van de dingen die de Bijbel duidelijk voorzegt, is de komst van de antichrist. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal hij doen, wanneer zal hij komen?”