Ernst Kuipers: ziekenhuizen krijgen het drukker dan eind oktober

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de ziekenhuizen zal ook de komende weken blijven stijgen, ook als de nieuwe maatregelen meteen werken en het aantal besmettingen onmiddellijk begint te dalen. Daardoor zullen ziekenhuizen het begin januari waarschijnlijk drukker hebben dan tijdens de afgelopen piek, eind oktober en begin november. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voert hij het woord over de zorg voor coronapatiënten in de ziekenhuizen.