Hoge Raad: rechter in quarantaine mag skypend zijn werk doen

Een rechter die in quarantaine zit vanwege de coronamaatregelen mag via een videoverbinding met de rechtszaal zijn werk doen. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald, in een zaak waar drie rechters (raadsheren) van het gerechtshof in Den Haag zich over een zaak bogen. Een van de rechters nam via Skype for Business aan de zitting deel, als gevolg van de quarantaine. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de verdachte hadden ingestemd met de constructie.