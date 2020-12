Veel meer mensen doen coronatest, wachttijd voor uitslag loopt op

De drukte in de teststraten is afgelopen week toegenomen en het duurt ook langer voordat mensen de uitslag van hun coronatest krijgen. De gemiddelde wachttijd is afgelopen week opgelopen van 34 uur tot 41 uur, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is de totale tijd die verstrijkt tussen het moment dat iemand zich online of telefonisch aanmeldt voor een test en de uitslag.