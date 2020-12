Veiligheidsregio weet nog niet wat regels winkels zijn

De Veiligheidsregio Brabant-Noord zoekt uit wat wel en niet mag in winkels als HEMA en Kruidvat. „Daarover bestaat onduidelijkheid”, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio. „Dat zijn we nog aan het uitzoeken. We wachten af wat de Rijksoverheid hierover nog bekend maakt. Ze zijn nog bezig met het maken van lijstjes.”