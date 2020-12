160 miljoen voor crisisbanen in onderwijs, zorg en handhaving

Het kabinet stopt nog eens 160 miljoen euro in het scheppen van zogenoemde ‘crisisbanen’ om de zorg, het onderwijs en handhavers te ondersteunen. Minister Wouter Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om 10.000 tijdelijke banen, waarvan de helft bij de zorg terechtkomt.