‘Nieuwe lockdown weer ongekend harde klap voor toerisme’

De nieuwe harde lockdown van vijf weken in Nederland is weer een ongekend harde klap voor de toerismesector, die het al zo moeilijk heeft gehad door de coronacrisis. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in een reactie op de strenge maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.