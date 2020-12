Aangespoelde blauwe haai weer in zee uitgezet

Een blauwe haai die zaterdagmiddag aanspoelde bij de Zuid-Hollandse badplaats Ouddorp is zaterdagavond na een bezoekje aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam weer uitgezet in zee. Reddingswerkers probeerden het dier van 1,86 meter lengte ’s middags al in zee te krijgen, maar diverse pogingen mislukten.