GGD opent nieuwe XL-coronatestlocatie in Maastricht

De GGD Zuid Limburg heeft dinsdag een nieuwe XL-testlocatie geopend bij zalencentrum MECC in Maastricht. Er kunnen dagelijks tot 3600 coronatesten worden afgenomen, waarmee de testcapaciteit in Zuid-Limburg verdubbeld is. Het is de elfde XL-testlocatie in ons land die de deuren opent, maakte de GGD Zuid Limburg dinsdag bekend.