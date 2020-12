OM: IS-vrouwen appten over granaten en vuurwapens

Nederlandse Syriëgangers handelden in een WhatsAppgroep in granaten en vuurwapens, naast slaapzakken en dekens. Volgens het OM chatten de vrouwen met elkaar over hun handelswaar in de groep ‘De markt van het kalifaat’. Het is volgens de officier van justitie een soort Marktplaats, waar goederen worden aangeboden door vrouwen die zijn uitgereisd naar IS-gebied.