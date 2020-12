Afstand houden tijdens verkiezing was niet altijd goed mogelijk

Het was tijdens de verkiezing voor de herindeling van gemeentes van 18 november niet altijd goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot stemmers die hulp nodig hebben, zeggen stembureauleden in een evaluatie. Ook tijdens het tellen van de stemmen was het moeilijk om afstand te houden, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.