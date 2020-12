Strijd OM tegen motorclubs vordert gestaag

Met het bekrachtigen van het verbod van de motorclubs Hells Angels en No Surrender heeft het Openbaar Ministerie opnieuw belangrijke vooruitgang geboekt in de breed ingezette, civiele strijd tegen de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in Nederland. Het hof Arnhem/Leeuwarden handhaafde dinsdag de eerder door de rechtbank uitgesproken verbodsverklaringen van de clubs. Het openlijk verheerlijken van geweld en wapens lijkt de clubs in Nederland definitief de das om te doen.