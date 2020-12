Damrak schudt nieuwe lockdown van zich af

De Amsterdamse aandelenbeurs pakte dinsdag de opmars weer op. Het besluit van de Nederlandse overheid om een nieuwe lockdown in te voeren van vijf weken had weinig impact op de brede markt. Op het Damrak stal Boskalis de show dankzij een grote opdracht voor de baggeraar in de Filipijnen. De andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen rond een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten in de gaten.