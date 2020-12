Supermarkt gewaarschuwd om camera die bezoekers registreerde

Een supermarkt in Alphen aan den Rijn heeft een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. Bij de ingang van het Jumbo-filiaal hing een camera die gekoppeld was aan een systeem voor gezichtsherkenning. Bij elke bezoeker keek dat systeem of het gezicht voorkwam in een databank van mensen met een winkelverbod. Zo wilde de winkel dieven tegenhouden.